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Ракурс
Работа украинского дрона, скриншот видео

Украинский дрон с двумя дробовиками охотится за вражескими «мавиками» и рашистами (ВИДЕО)

11 янв 2025, 21:24
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Захисники України створили дрон із двома дробовиками.


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Відповідне відео сьогодні, 11 січня, опублікував у своєму Telegram-каналі речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

На кадрах видно, як цей безпілотник збиває кілька російських «мавіків» та одночасно веде вогонь по окупанту і коригує удари мінометів, — зазначив Братчук.

Источник: Ракурс


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