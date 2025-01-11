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Работа украинского дрона, скриншот видео
Украинский дрон с двумя дробовиками охотится за вражескими «мавиками» и рашистами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203047-ukrainskiy-dron-s-dvumya-drobovikami-ohotitsya-za-vrajeskimi-mavikami-i-rashistami-video.htmlРакурс
Захисники України створили дрон із двома дробовиками.
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Відповідне відео сьогодні, 11 січня, опублікував у своєму Telegram-каналі речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.
На кадрах видно, як цей безпілотник збиває кілька російських «мавіків» та одночасно веде вогонь по окупанту і коригує удари мінометів, — зазначив Братчук.
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