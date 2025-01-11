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Ракурс
Робота українського дрона, скріншот відео

Український дрон з двома дробовиками полює на ворожі «мавіки» та рашистів (ВІДЕО)

11 січ 2025, 21:24
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Захисники України створили дрон із двома дробовиками.


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Відповідне відео сьогодні, 11 січня, опублікував у своєму Telegram-каналі речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

На кадрах видно, як цей безпілотник збиває кілька російських «мавіків» та одночасно веде вогонь по окупанту і коригує удари мінометів, — зазначив Братчук.

Джерело: Ракурс


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