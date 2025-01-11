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Робота українського дрона, скріншот відео
Український дрон з двома дробовиками полює на ворожі «мавіки» та рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203047-ukrayinskyy-dron-z-dvoma-drobovykamy-poluie-na-voroji-maviky-ta-rashystiv-video.htmlРакурс
Захисники України створили дрон із двома дробовиками.
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Відповідне відео сьогодні, 11 січня, опублікував у своєму Telegram-каналі речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.
На кадрах видно, як цей безпілотник збиває кілька російських «мавіків» та одночасно веде вогонь по окупанту і коригує удари мінометів, — зазначив Братчук.