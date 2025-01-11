Захисники України створили дрон із двома дробовиками.

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Відповідне відео сьогодні, 11 січня, опублікував у своєму Telegram-каналі речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

На кадрах видно, як цей безпілотник збиває кілька російських «мавіків» та одночасно веде вогонь по окупанту і коригує удари мінометів, — зазначив Братчук.