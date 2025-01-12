Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 750 человек

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 750 человек (ИНФОГРАФИКА)

12 янв 2025, 08:18
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 808 тис. 250 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 750 осіб. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 756 танків;
  • 20 тис. 289 бойових броньованих машин;
  • 21 тис. 839 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 260 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 42 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 22 тис. 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 18 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 33 тис. 598 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 694 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров