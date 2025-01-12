Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 750 человек
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 750 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n203049-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-750-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 808 тис. 250 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 750 осіб. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 756 танків;
- 20 тис. 289 бойових броньованих машин;
- 21 тис. 839 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 260 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 42 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 22 тис. 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 18 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 33 тис. 598 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 694 одиниці спеціальної техніки.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...