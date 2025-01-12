Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 750 человек

https://racurs.ua/n203049-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-750-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 808 тис. 250 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 750 осіб. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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