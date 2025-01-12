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Трофейный танк Т-80 теперь защищает Украину, фото: Генштаб ВСУ
Украинские военные оборудовали защитой от дронов трофейный Т-80 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203055-ukrainskie-voennye-oborudovali-zaschitoy-ot-dronov-trofeynyy-t-80-video.htmlРакурс
Екіпаж із 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ майстерно опанував трофейний Т-80 і вже не раз довів його ефективність у запеклих боях за Торецьк.
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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Танк, захоплений ще на Харківщині, був додатково обладнаний захистом від дронів, і став надійним щитом та мечем у руках наших захисників, — розповіли у Генштабі.
Зазначається, що ця бойова машина вже пережила влучання дронів та «градів», але завжди повертається до строю, рятуючи життя свого екіпажу.
У лабіринтах зруйнованих будівель обмежений огляд і дрони ворога перетворюють кожен виїзд на виклик. Танкістам доводиться вести вогонь на мінімальній дистанції, іноді це менше 100 метрів, — наголошують у Генштабі. — Ворожа піхота, не маючи протитанкових засобів, покладається виключно на дрони та артилерію.
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