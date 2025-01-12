Трофейный танк Т-80 теперь защищает Украину, фото: Генштаб ВСУ

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Екіпаж із 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ майстерно опанував трофейний Т-80 і вже не раз довів його ефективність у запеклих боях за Торецьк.

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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Танк, захоплений ще на Харківщині, був додатково обладнаний захистом від дронів, і став надійним щитом та мечем у руках наших захисників, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що ця бойова машина вже пережила влучання дронів та «градів», але завжди повертається до строю, рятуючи життя свого екіпажу.