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Ракурс
Трофейний танк Т-80 тепер захищає Україну, фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові обладнали захистом від дронів трофейний Т-80 (ВІДЕО)

12 січ 2025, 11:26
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Екіпаж із 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ майстерно опанував трофейний Т-80 і вже не раз довів його ефективність у запеклих боях за Торецьк.


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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Танк, захоплений ще на Харківщині, був додатково обладнаний захистом від дронів, і став надійним щитом та мечем у руках наших захисників, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що ця бойова машина вже пережила влучання дронів та «градів», але завжди повертається до строю, рятуючи життя свого екіпажу.

У лабіринтах зруйнованих будівель обмежений огляд і дрони ворога перетворюють кожен виїзд на виклик. Танкістам доводиться вести вогонь на мінімальній дистанції, іноді це менше 100 метрів, — наголошують у Генштабі. — Ворожа піхота, не маючи протитанкових засобів, покладається виключно на дрони та артилерію.

Трофейний танк Т-80 тепер захищає Україну, фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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