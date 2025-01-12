Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Ракурс

Росіяни за тиждень завдали сотень ударів по українських містах і селах, а також позиціях захисників України на передовій.

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Про це сьогодні, у неділю 12 січня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.

Майже 700 авіабомб, більш ніж 600 ударних дронів — і це тільки тиждень, — зазначив він.

Зеленський наголошує - російська війна триває лише завдяки здатності російської армії так тероризувати Україну та використовувати свою перевагу в небі.

Саме тому важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі «Рамштайн» щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю, — зазначив Зеленський.