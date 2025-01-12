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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Скільки авіабомб скинула рф на Україну за тиждень, розповів Зеленський (ВІДЕО)

12 січ 2025, 14:11
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Росіяни за тиждень завдали сотень ударів по українських містах і селах, а також позиціях захисників України на передовій.


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Про це сьогодні, у неділю 12 січня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.

Майже 700 авіабомб, більш ніж 600 ударних дронів — і це тільки тиждень, — зазначив він.

Зеленський наголошує - російська війна триває лише завдяки здатності російської армії так тероризувати Україну та використовувати свою перевагу в небі.

Саме тому важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі «Рамштайн» щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю, — зазначив Зеленський.

Ми говорили з партнерами, і зокрема зі Сполученими Штатами, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир, — додав він.

Джерело: Ракурс


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