ВСУ нанесли высокоточный удар по врагу

https://racurs.ua/n203061-vsu-udarili-po-komandnomu-punktu-rossiyskoy-armii-na-donetchine-genshtab.html

Ракурс

ЗСУ сьогодні, 12 січня, завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку, — наголошують у Генштабі. — Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об'єктів ланок управління та військової інфраструктури противника.

Деталі операції наразі не розкривають.