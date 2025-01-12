Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ завдали високоточного удару по ворогу
ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії на Донеччині — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n203061-zsu-vdaryly-po-komandnomu-punktu-rosiyskoyi-armiyi-na-donechchyni-genshtab.htmlРакурс
ЗСУ сьогодні, 12 січня, завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку, — наголошують у Генштабі. — Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об'єктів ланок управління та військової інфраструктури противника.
Деталі операції наразі не розкривають.