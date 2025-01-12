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Ракурс
ЗСУ завдали високоточного удару по ворогу

ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії на Донеччині — Генштаб

12 січ 2025, 14:27
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ЗСУ сьогодні, 12 січня, завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку, — наголошують у Генштабі. — Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об'єктів ланок управління та військової інфраструктури противника.

Деталі операції наразі не розкривають.

Джерело: Ракурс


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