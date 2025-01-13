Трое мужчин неделю бродили по заснеженным Карпатам. Фото: ГПСУ

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Ракурс

Порушники державного кордону заблукали в українських Карпатах.

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На Закарпатті троє чоловіків сім днів блукали засніженими Карпатами, щоб незаконно перетнути кордон. Під час мандрівки вони втратили орієнтацію в горах. Про це 13 січня Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Порушників знайшли за допомогою квадрокоптера. Чоловіки мали ознаки сильного переохолодження, їх доставили в лікарню. Один із них на момент обстеження мав температуру 33.8.

Заблукалими виявилися мешканці Київської та Донецької областей. Мандрівку у гори вони розпочали ще 5 січня, йшли за власним маршрутом. На порушників склали адміністративні протоколи.

Вкотре закликаємо: не ризикуйте життям! Високогір’я Українських Карпат узимку є небезпечним через складні погодні умови та засніжені перевали, — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники зупинили автомобіль вщерть заповнений чоловіками призовного віку. Водій та його пасажири мали намір втекти до Молдови. Серед 11 порушників були мешканці Львівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської областей.