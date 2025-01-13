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На шахте в Покровске остановили добычу коксующегося угля из-за наступления россиян
На шахте в Покровске остановили добычу коксующегося угля из-за наступления россиянhttps://racurs.ua/n203102-na-shahte-v-pokrovske-ostanovili-dobychu-koksuuschegosya-uglya-iz-za-nastupleniya-rossiyan.htmlРакурс
На шахті у Покровську зупинили видобуток коксівного вугілля через наступ росіян.
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Про це 13 грудня повідомили у Reuters.
Це єдина в Україні шахта, яка забезпечувала коксівним вугіллям металургійні заводи в Україні. За даними джерел, робітники працюють лише на поверхні. Наразі там триває евакуація.
З посиланням на DeepState видання пише, що росіянам залишилось до шахти менше ніж два кілометри.
Steelmaker Metinvest BV минулого місяця призупинила деякі операції на шахті.
За даними Національної коксохімічної асоціації, у 2023 році в Україні було вироблено близько 3,5 млн тонн коксу виключно з використанням коксівного вугілля, видобутого в Покровську.
Профспілка виробників сталі у 2024 році заявила, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі до 2−3 мільйонів тонн у 2025 році з 7,6 мільйонів у 2024 році.
Виробництво сталі вже постраждало після вторгнення росії, що призвело до знищення провідних металургійних заводів країни.
Україна, яка раніше була великим виробником і експортером сталі, повідомила про падіння виробництва на 70,7% у 2022 році до 6,3 млн тонн. У 2023 році він впав до 6 мільйонів тонн.
У DeepState повідомили, що російські війська просуваються до сіл Котлине та Удачне, де розташовані шахти.
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