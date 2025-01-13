На шахті у Покровську зупинили видобуток коксівного вугілля через наступ росіян

https://racurs.ua/ua/n203102-na-shahti-u-pokrovsku-zupynyly-vydobutok-koksivnogo-vugillya-cherez-nastup-rosiyan.html

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На шахті у Покровську зупинили видобуток коксівного вугілля через наступ росіян.

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Про це 13 грудня повідомили у Reuters.

Це єдина в Україні шахта, яка забезпечувала коксівним вугіллям металургійні заводи в Україні. За даними джерел, робітники працюють лише на поверхні. Наразі там триває евакуація.

З посиланням на DeepState видання пише, що росіянам залишилось до шахти менше ніж два кілометри.

Steelmaker Metinvest BV минулого місяця призупинила деякі операції на шахті.

За даними Національної коксохімічної асоціації, у 2023 році в Україні було вироблено близько 3,5 млн тонн коксу виключно з використанням коксівного вугілля, видобутого в Покровську.

Профспілка виробників сталі у 2024 році заявила, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі до 2−3 мільйонів тонн у 2025 році з 7,6 мільйонів у 2024 році.