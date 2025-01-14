Новости фронта: ухудшилась ситуация в Покровске и Торецке

https://racurs.ua/n203109-novosti-fronta-uhudshilas-situaciya-v-pokrovske-i-torecke-karta.html

Ракурс

Ситуація на фронті залишається дуже важкою. По всьому фронту йдуть дуже важкі бої. Передусім це напрямок Покровськ, напрямок Велика Новосілка, напрямок Курахове і напрямок Лиман. Лиманський напрямок і наш Оскольський фронт.

.

За даними Генштабу, упродовж минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Російська армія нещодавно перерізала траси на схід і захід від Покровська, намагаючись охопити Покровськ і Мирноград.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни.

Як йдеться в аналізі, кадри з геолокацією, опубліковані 12 січня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Мирного (на схід від Покровська) і захопили позиції вздовж траси Т-0504.

ISW також наводить дані українського військового оглядача Костянтина Машовця, за якими нещодавно підрозділи російських 55-ї та 74-ї мотострілецьких бригад вийшли на трасу Т-0406 між Котлиним і Удачним (обидва на південний захід від Покровська) та перерізали її.

Сили оборони України відновили положення у Шевченку. Ворог окупував Зелене, а також просунувся в Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов’янки, Нескучного та Андріївки.

Триває погіршення оперативної обстановки в Торецьку

Загалом тенденція в місті вкрай невтішна, противник поступово просочується і забирає його під свій контроль. Зокрема, тривають активні бої в центаральній частині міста, яка характерна наявністю багатоповерхівок, і які на жаль, буквально всі, перейшли під контроль ворога. Про це пишуть у Deep State.

Також відбувається часта фіксація кацапської піхоти між териконами в північній частині Торецька і західних околицях населеного пункту. Ці два райони забудовані приватним сектором, в якому піхота противника постійно намагається сховатися, вижити і закріпитися з метою подальшого просування і зайняття міста.

Не буде новиною, якщо в найближчому часі північна частина міста перейде під повний контроль ворога, адже безкінечне застосування піхоти, яку важко знаходити серед забудов дається в знаки. Ураження по кацапні в більшості випадків здійснюється fpv-дронами та скидами з Mavic, що демонструє ці засоби як основні по знищенню ворога і це черговий доказ того наскільки ці засоби необхідні нашим військовим і яким важливим є долучення суспільства у закритті цієї потреби, пишуть аналітики Deep State.

Продовжуються бої в мікрорайоні «Забалка», який московити практично весь окупували. Не припиняються спроби штурму в напрямку Щербинівки та Леонідівки, але підрозділи, які тримають оборону в даній зоні відповідальності множать всі спроби ворога на нуль. Ефективне використання засобів, людей і тактичної обстановки дає свої результати і збільшує кількість дохлої русні.