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В Москве в здании Минобороны рф нашли убитым контрразведчика ФСБ
В Москве в здании Минобороны рф нашли убитым контрразведчика ФСБhttps://racurs.ua/n203115-v-moskve-v-zdanii-minoborony-rf-nashli-ubitym-kontrrazvedchika-fsb.htmlРакурс
У будівлі Міноборони рф у центрі Москви знайшли вбитим працівника ФСБ росії Володимира Фещенка.
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Про це повідомляють «РИА Новости». За даними Baza, у цього московита виявлено кульовий отвір у голові.
Російські ТГ-канали пишуть, що Фещенка вбив товариш — прапорщик.
Убитий контррозвідник був чемпіоном рф по гирьовому спорту.
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