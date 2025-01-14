В Москве в здании Минобороны рф нашли убитым контрразведчика ФСБ

https://racurs.ua/n203115-v-moskve-v-zdanii-minoborony-rf-nashli-ubitym-kontrrazvedchika-fsb.html

Ракурс

У будівлі Міноборони рф у центрі Москви знайшли вбитим працівника ФСБ росії Володимира Фещенка.

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Про це повідомляють «РИА Новости». За даними Baza, у цього московита виявлено кульовий отвір у голові.

Російські ТГ-канали пишуть, що Фещенка вбив товариш — прапорщик.

Убитий контррозвідник був чемпіоном рф по гирьовому спорту.