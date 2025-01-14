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Ракурс
В Москве в здании Минобороны рф нашли убитым контрразведчика ФСБ

В Москве в здании Минобороны рф нашли убитым контрразведчика ФСБ

14 янв 2025, 11:16
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У будівлі Міноборони рф у центрі Москви знайшли вбитим працівника ФСБ росії Володимира Фещенка.


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Про це повідомляють «РИА Новости». За даними Baza, у цього московита виявлено кульовий отвір у голові.

Убитий Фещенко

Російські ТГ-канали пишуть, що Фещенка вбив товариш — прапорщик.

Убитий контррозвідник був чемпіоном рф по гирьовому спорту.

Источник: Ракурс


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