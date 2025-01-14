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У Москві у будівлі Міноборони рф знайшли вбитим контррозвідника ФСБ
У Москві у будівлі Міноборони рф знайшли вбитим контррозвідника ФСБhttps://racurs.ua/ua/n203115-u-moskvi-u-budivli-minoborony-rf-znayshly-vbytym-kontrrozvidnyka-fsb.htmlРакурс
У будівлі Міноборони рф у центрі Москви знайшли вбитим працівника ФСБ росії Володимира Фещенка.
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Про це повідомляють «РИА Новости». За даними Baza, у цього московита виявлено кульовий отвір у голові.
Російські ТГ-канали пишуть, що Фещенка вбив товариш — прапорщик.
Убитий контррозвідник був чемпіоном рф по гирьовому спорту.