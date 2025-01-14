У Москві у будівлі Міноборони рф знайшли вбитим контррозвідника ФСБ

https://racurs.ua/ua/n203115-u-moskvi-u-budivli-minoborony-rf-znayshly-vbytym-kontrrozvidnyka-fsb.html

Ракурс

У будівлі Міноборони рф у центрі Москви знайшли вбитим працівника ФСБ росії Володимира Фещенка.

.

Про це повідомляють «РИА Новости». За даними Baza, у цього московита виявлено кульовий отвір у голові.

Російські ТГ-канали пишуть, що Фещенка вбив товариш — прапорщик.

Убитий контррозвідник був чемпіоном рф по гирьовому спорту.