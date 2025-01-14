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Ракурс
Комитеты Рады открыли для медиа и граждан

Комитеты Рады открыли для медиа и граждан

14 янв 2025, 14:17
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Засідання комітетів Верховної Ради знову стануть відкритими для журналістів та громадян. У Верховній Раді 14 січня депутати проголосували закон № 11321.


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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«За» у другому читанні — 268 голосів.

Журналісти зможуть бути присутніми на засіданнях комітетів, які відбуватимуться в режимі відеоконференції, чи на відкритих заходах.

Про порядок денних таких засідань мають повідомити за 24 години до їх проведення. Крім того, засідання мають транслюватися онлайн, а відео засідань мають бути доступні на сайтах комітетів.

Источник: Ракурс


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