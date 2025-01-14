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Засідання комітетів Верховної Ради знову стануть відкритими для журналістів та громадян
Комітети Ради відкрили для медіа та громадянhttps://racurs.ua/ua/n203122-komitety-rady-vidkryly-dlya-media-ta-gromadyan.htmlРакурс
Засідання комітетів Верховної Ради знову стануть відкритими для журналістів та громадян. У Верховній Раді 14 січня депутати проголосували закон № 11321.
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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«За» у другому читанні — 268 голосів.
Журналісти зможуть бути присутніми на засіданнях комітетів, які відбуватимуться в режимі відеоконференції, чи на відкритих заходах.
Про порядок денних таких засідань мають повідомити за 24 години до їх проведення. Крім того, засідання мають транслюватися онлайн, а відео засідань мають бути доступні на сайтах комітетів.
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