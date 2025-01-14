Предприниматель в Харькове напал на бус ТЦК и похитил из него племянника (ФОТО)https://racurs.ua/n203133-predprinimatel-v-harkove-napal-na-bus-tck-i-pohitil-iz-nego-plemyannika-foto.htmlРакурс
У Харкові місцевий бізнесмен витягнув військовозобов’язаного з автомобіля ТЦК.
Харківський підприємець зі стартовим пістолетом на автомобілі Tesla напав на транспорт та працівників ТЦК. Він перегородив дорогу машині, вибив скло та влаштував бійку. З ним був ще один нападник. Таким чином він хотів відбити й військкомів свого племінника. Про це начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов 14 січня повідомив у Facebook.
Нападнику вдалося відбити родича у ТЦКшників. Полоіція відреагувала миттєво — у Харкові ввели спецоперацію «Перехоплення» й згодом затримали 49-річного порушника.
Слідчі вже повідомили затриманому про підозру в хуліганстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Поліція також розшукує другого фігуранта.
Племінник, якого везли на відправку, у справі він проходить як свідок. Його все ж таки мобілізували.
Нагадаємо, на початку року в Сумах у будівлі ТЦК військовослужбовець у гніві побив місцевого жителя, який від отриманих травм помер у лікарні. У Сумському обласному ТЦК та СП зазначили, що «всебічно сприяють слідству та допомагають поліцейським», які працюють над встановленням всіх обставин події.