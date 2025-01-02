У Сумах військовий у гніві побив місцевого до смерті на території ТЦК

https://racurs.ua/ua/n202768-u-sumah-viyskovyy-u-gnivi-pobyv-miscevogo-do-smerti-na-terytoriyi-tck.html

Ракурс

Поліція повідомила, що у Сумах військовослужбовець у гніві побив місцевого жителя, який від отриманих травм помер у лікарні.

.

У Сумському ТЦК заявили, що на його території стався конфлікт між чоловіками, «які не є представниками ТЦК».

Повідомляється, що наразі, працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 119 КК України, слідство триває.

У Сумському обласному ТЦК та СП зазначили, що всебічно сприяють слідству та допомагають поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події. Там також застерегли від поширення неперевірених даних.

За даними місцевого видання SumyToday, 40-річний Євген Криводуб помер від черепно-мозкової травми, яку дістав 29 грудня 2024 року в Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.