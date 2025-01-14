Германия заказала для ВСУ еще более 50 гаубиц RCH 15. Фото:

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Україна отримає від Німеччини ще понад півсотні новітніх самохідних гаубиць.

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Німецький уряд замовив для Сил оборони України ще 54 нові колісні гаубиці RCH 155. Це новітнє озброєння, яке була представлене лише напередодні, «дійсно є шедевром інженерної науки, і всі вони дійсно дуже особливі». Про це 14 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив перед початком зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, передає «Інтерфакс-Україна».

І ми вже замовили 54 для України. І я сподіваюся, що вони прибудуть якнайшвидше, тому що це дійсно дуже ефективна і дуже мобільна зброя, яка, ймовірно, дуже допоможе вам у вашій боротьбі, яка ще не закінчена, — зазначив він.

А Зеленський під час зустрічі з Пісторіусом заявив, що за час повномасштабної російської агресії Україна отримала від Німеччини 16% усієї міжнародної допомоги.

Як відомо, RCH 155 — це сучасна німецька самохідна артилерійська установка, яка базується на модифікованому шасі бронетранспортера Boxer і оснащена артилерійською системою AGM. Машина оснащена автоматом заряджання та автоматизованим наведенням, який забезпечує швидкострільність у понад восьми пострілів за хвилину, а боєзапас складає до 30 пострілів. Екіпаж цієї САУ складається лише з двох-трьох осіб. Крім того, ця установка унікальна в тому, що може вести вогонь під час руху.

Нагадаємо, 13 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав українському послу в Касселі першу САУ RCH 155. Ця система використовуватиметься для навчання українських екіпажів на німецькій території.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»