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Электронные направления на ВЛК заработают уже в январе. Фото: «АрмияИнформ»

Минобороны анонсировало электронные направления на ВЛК

14 янв 2025, 21:49
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Електронні направлення на проходження військово-лікарських комісій запрацюють в Україні.


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Міністерство оборони вже впроваджує відповідну систему. Перші електронні направлення з’являться у додатку «Резерв+" вже у січні цього року. Про це очільник МОУ Рустем Умєров 14 січня повідомив у Facebook.

За його інформацією, першим кроком для цієї системи стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних.

Наша мета — створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного, — йдеться в повідомленні.

Умєров також поінформував, що тепер ВЛК враховуватимуть рішення експертних команд щодо оцінки повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Наголосив, що оновлені положення відповідають сучасним стандартам та потребам.

Нагадаємо, з 15 листопада минулого року в застосунку «Резерв+" можна подати рапорт на переведення в іншу частину. Для цього потрібен військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення.

Источник: Ракурс


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