Во время обмена пленными, фото: Дмитрий Лубинец

https://racurs.ua/n203154-25-ranenyh-i-tyajelobolnyh-ukraincev-vernuli-v-hode-novogo-obmena-plennymi-foto.html

Ракурс

Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених, в результаті якого було повернуто 25 українців.

Про це сьогодні, 15 січня, на своїх сторінках у соцмережах повідомили український омбудсмен Дмитро Лубінець та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Додому повернулися тяжкопоранені і тяжкохворі Захисники, які довгий час провели в неволі. Серед повернутих є також цивільний. Його окупанти захопили на Київщині та незаконно утримували, — розповів Лубінець.

Далі у пріоритеті — надання повернутим необхідний спектр медичної допомоги, виконання операцій та реабілітація, — додав він.

Звільнені військові — солдати, матроси та сержанти — боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема «Азовсталь».

Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України, — розповіли у КШППВ. — Також ми змогли забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини.

Наймолодшому звільненому — 24 роки, найстаршому — 60.

Зазначається, що звільнені сьогодні з полону українці багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі.

Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб — туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям, — розповіли у КШППВ. — Згідно з Третьою Женевською конвенцією саме важкохворі та важкопоранені мають бути повернені у першу чергу.

В організації обміну полоненими допомогу надали Об'єднані Арабські Емірати.