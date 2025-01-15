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Ракурс
Во время спасения подростка в Хмельницкой области, скриншот видео

На Хмельнитчине спасли провалившегося под лед подростка (ВИДЕО)

15 янв 2025, 22:36
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На Хмельниччині надзвичайники врятували підлітка, який провалився під кригу.

Подія сталася сьогодні, 15 січня, вдень на річці Вовк, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що випадковий перехожий почув крик про допомогу — на кризі лежав 12-річний хлопчик, який благав врятувати його.

Рятувальники дісталися до підлітка на човні. Використовуючи мотузку та рятувальний круг, вони доправили дитину на берег і передали медикам.

Хлопчик, повертаючись зі школи, вирішив вийти на лід для риболовлі. Одна нога провалилася у воду, переляканий і мокрий він ліг на кригу та почав кликати на допомогу, — розповіли у ДСНС.

У разі надзвичайної події негайно телефонуйте «101». Бережіть себе та своїх близьких! — додали у відомстві.

Источник: Ракурс


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