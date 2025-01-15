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Во время спасения подростка в Хмельницкой области, скриншот видео
На Хмельнитчине спасли провалившегося под лед подростка (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203167-na-hmelnitchine-spasli-provalivshegosya-pod-led-podrostka-video.htmlРакурс
На Хмельниччині надзвичайники врятували підлітка, який провалився під кригу.
Подія сталася сьогодні, 15 січня, вдень на річці Вовк, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що випадковий перехожий почув крик про допомогу — на кризі лежав 12-річний хлопчик, який благав врятувати його.
Рятувальники дісталися до підлітка на човні. Використовуючи мотузку та рятувальний круг, вони доправили дитину на берег і передали медикам.
Хлопчик, повертаючись зі школи, вирішив вийти на лід для риболовлі. Одна нога провалилася у воду, переляканий і мокрий він ліг на кригу та почав кликати на допомогу, — розповіли у ДСНС.
У разі надзвичайної події негайно телефонуйте «101». Бережіть себе та своїх близьких! — додали у відомстві.
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