Во время спасения подростка в Хмельницкой области, скриншот видео

https://racurs.ua/n203167-na-hmelnitchine-spasli-provalivshegosya-pod-led-podrostka-video.html

Ракурс

На Хмельниччині надзвичайники врятували підлітка, який провалився під кригу.

Подія сталася сьогодні, 15 січня, вдень на річці Вовк, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що випадковий перехожий почув крик про допомогу — на кризі лежав 12-річний хлопчик, який благав врятувати його.

Рятувальники дісталися до підлітка на човні. Використовуючи мотузку та рятувальний круг, вони доправили дитину на берег і передали медикам.

Хлопчик, повертаючись зі школи, вирішив вийти на лід для риболовлі. Одна нога провалилася у воду, переляканий і мокрий він ліг на кригу та почав кликати на допомогу, — розповіли у ДСНС.