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Під час порятунку підлітка на Хмельниччині, скріншот відео
На Хмельниччині врятували підлітка, який провалився під кригу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203167-na-hmelnychchyni-vryatuvaly-pidlitka-yakyy-provalyvsya-pid-krygu-video.htmlРакурс
На Хмельниччині надзвичайники врятували підлітка, який провалився під кригу.
Подія сталася сьогодні, 15 січня, вдень на річці Вовк, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що випадковий перехожий почув крик про допомогу — на кризі лежав 12-річний хлопчик, який благав врятувати його.
Рятувальники дісталися до підлітка на човні. Використовуючи мотузку та рятувальний круг, вони доправили дитину на берег і передали медикам.
Хлопчик, повертаючись зі школи, вирішив вийти на лід для риболовлі. Одна нога провалилася у воду, переляканий і мокрий він ліг на кригу та почав кликати на допомогу, — розповіли у ДСНС.
У разі надзвичайної події негайно телефонуйте «101». Бережіть себе та своїх близьких! — додали у відомстві.