Российские войска продвинулись возле Великой Новоселки. Карта: DeepState

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Армія рф просунулася біля низки населених пунктів Донецької області.

Зокрема, зафіксовані деякі успіхи ворога біля низки населених пунктів Донецької області, зокрема й Великої Новосілки. У цьому населеному пункті противник почав штурми деяких районів. Про це проект DeepState 19 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ворог просунувся в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки. Зокрема, росіяни активізувалися на сході та півночі Великої Новосілки. Загарбники вже штурмують район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

Нагадаємо, в DeepState заявляли, що росіяни намагаються оточити Велику Новосілку. Все більше проглядується план ворога захопити Велику Новосілку не ув’язуючись в бої у забудові. Противник буде намагатися покращити своє положення північніше та південніше Нового Комара, перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки на півночі.