Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские войска продвинулись возле Великой Новоселки. Карта: DeepState

Оккупанты продвинулись возле ряда населенных пунктов Донецкой области — DeepState

19 янв 2025, 08:50
999

Армія рф просунулася біля низки населених пунктів Донецької області.

Зокрема, зафіксовані деякі успіхи ворога біля низки населених пунктів Донецької області, зокрема й Великої Новосілки. У цьому населеному пункті противник почав штурми деяких районів. Про це проект DeepState 19 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ворог просунувся в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки. Зокрема, росіяни активізувалися на сході та півночі Великої Новосілки. Загарбники вже штурмують район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

Російські війська просунулися біля Великої Новосілки. Карта: DeepState

Російські війська просунулися біля Великої Новосілки. Карта: DeepState

Російські війська просунулися біля Великої Новосілки. Карта: DeepState

Російські війська просунулися біля Великої Новосілки. Карта: DeepState

Нагадаємо, в DeepState заявляли, що росіяни намагаються оточити Велику Новосілку. Все більше проглядується план ворога захопити Велику Новосілку не ув’язуючись в бої у забудові. Противник буде намагатися покращити своє положення північніше та південніше Нового Комара, перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки на півночі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров