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Бої за Покровськ точаться на підступах до міста, найважче на південному фланзі
Бої за Покровськ точаться на підступах до міста, найважче на південному фланзі (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n203233-boyi-za-pokrovsk-tochatsya-na-pidstupah-do-mista-nayvajche-na-pivdennomu-flanzi-karta.htmlРакурс
Ворог 64 рази атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 410 окупантів.
Про це повідомив увечері 17 січня Генштаб ЗСУ.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 64 рази атакував у районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного. Наші захисники відбили 49 штурмів, ще 15 боєзіткнень продовжуються до цього часу.
17 січня на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 410 окупантів, з них 173 — безповоротно. Також знищено три мотоцикли, десять одиниць автомобільної техніки та два засоби супутникового зв’язку.
Увечері п’ятниці в ОСУВ «Хортиця» спростували інформацію про те, що росіяни нібито зайшли у Покровськ. Так, народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що росіяни уже ввійшли до міста, натомість військові стверджують, що бої тривають на підступах до агломерації.
Український воєнкор Богдан Мирошников пише, що південний фланг Покровська продовжує сипатися.
Очевидно, що експерименти з виставленням мільярдів приданих підрозділів та розкидання новостворених бригад на різні ділянки напрямку не працює.
Ну чому лівий фланг більш-менш стійкий досі, незважаючи на втрату Воздвиженки та прилеглої території? Там нічого не посипалося.
А на правому фланзі назрівають проблеми оперативно-тактичного характеру вже.
Покровськ з Мирноградом ще далеко не приречені. Не треба робити так, щоб вони були приречені. А зараз все до того йде.
За цю агломерацію треба боротися, а не ставити експерименти псевдооперативного характеру, — пише Мирошников.
У Deep State повідомили, що росіяни намагаються оточити Велику Новосілку.
Все більше проглядується план ворога захопити Велику Новосілку не ув’язуючись в бої у забудові. Противник буде намагатися покращити своє положення північніше та південніше Нового Комара, перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки на півночі.
За останні три дні ворог захопив Нескучне і проводить дозачистку Времівки. Остання фактично втрачена, хоча навіть якщо в селі ще є наш спостережний пункт, то ролі це вже не зіграє.
Якщо на середину дня 15 січня, ще була інформація, що Сили оборони чинять опір у Нескучному, то ближче до ночі окупанти вже були у центрі Времівки.
Яким чином за три дні цілі два села виявилися пустими — проекту поки невідомо.
На південь від Покровська ворог веде активні штурмові дії на Удачне та Котлине.
Зранку 17 січня окупанти розпочали штурмові дії на Шахтоуправління «Покровське» ППС та перпендикулярну до лісосмуг залізниці посадку.
Останні дні росіяни лізуть в Котлине, пробують закріпитися, але Сили Оборони намагаються не дати їм це зробити. З учора надходить інформація про присутність ворога на шахті № 2 шахтоуправління «Покровське». За останній тривають активні бої, а ситуація уточнюється.
Як пишуть у Deep State, росіяни підтягують резерви живої сили, в бій йдуть ті, хто в грудні підписав контракт. Кількість техніки на ділянці доволі мінімальна, тому основні проблеми створюють малі групи ворога.