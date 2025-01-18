Бої за Покровськ точаться на підступах до міста, найважче на південному фланзі

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Ворог 64 рази атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 410 окупантів.

Про це повідомив увечері 17 січня Генштаб ЗСУ.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 64 рази атакував у районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного. Наші захисники відбили 49 штурмів, ще 15 боєзіткнень продовжуються до цього часу.

17 січня на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 410 окупантів, з них 173 — безповоротно. Також знищено три мотоцикли, десять одиниць автомобільної техніки та два засоби супутникового зв’язку.

Увечері п’ятниці в ОСУВ «Хортиця» спростували інформацію про те, що росіяни нібито зайшли у Покровськ. Так, народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що росіяни уже ввійшли до міста, натомість військові стверджують, що бої тривають на підступах до агломерації.

Український воєнкор Богдан Мирошников пише, що південний фланг Покровська продовжує сипатися.