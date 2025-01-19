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Російські війська просунулися біля Великої Новосілки. Карта: DeepState

Окупанти просунулися біля низки населених пунктів Донеччини — DeepState

19 січ 2025, 08:50
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Армія рф просунулася біля низки населених пунктів Донецької області.

Зокрема, зафіксовані деякі успіхи ворога біля низки населених пунктів Донецької області, зокрема й Великої Новосілки. У цьому населеному пункті противник почав штурми деяких районів. Про це проект DeepState 19 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ворог просунувся в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки. Зокрема, росіяни активізувалися на сході та півночі Великої Новосілки. Загарбники вже штурмують район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

Російські війська просунулися біля Великої Новосілки. Карта: DeepState

Російські війська просунулися біля Великої Новосілки. Карта: DeepState

Російські війська просунулися біля Великої Новосілки. Карта: DeepState

Російські війська просунулися біля Великої Новосілки. Карта: DeepState

Нагадаємо, в DeepState заявляли, що росіяни намагаються оточити Велику Новосілку. Все більше проглядується план ворога захопити Велику Новосілку не ув’язуючись в бої у забудові. Противник буде намагатися покращити своє положення північніше та південніше Нового Комара, перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки на півночі.

Джерело: Ракурс


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