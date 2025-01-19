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Рашисты за неделю потеряли более 10 тыс. человек, фото: «Важные истории»

Рашисты за неделю потеряли более 10 тыс. оккупантов (ИНФОГРАФИКА)

19 янв 2025, 16:51
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Російські загарбники за тиждень втратили близько 10 тис. 490 осіб.

Про це сьогодні, у неділю 19 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втратив 1 тис. 836 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема:

  • 55 танків;
  • 123 бойові броньовані машини;
  • 216 артилерійських систем;
  • дві одиниці РСЗВ;
  • чотири установки ППО;
  • 803 одиниці автотехніки;
  • шість одиниць спецтехніки;

Також наші захисники знищили щонайменше 33 ворожі ракети та 594 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів, — додав Павлюк.

Источник: Ракурс


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