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Російські загарбники за тиждень втратили близько 10 тис. 490 осіб.
Про це сьогодні, у неділю 19 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Також ворог за тиждень втратив 1 тис. 836 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема:
- 55 танків;
- 123 бойові броньовані машини;
- 216 артилерійських систем;
- дві одиниці РСЗВ;
- чотири установки ППО;
- 803 одиниці автотехніки;
- шість одиниць спецтехніки;
Також наші захисники знищили щонайменше 33 ворожі ракети та 594 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів, — додав Павлюк.
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