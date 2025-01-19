Рашисти за тиждень втратили понад 10 тис. осіб, фото: «Важные истории»

https://racurs.ua/ua/n203280-rashysty-za-tyjden-vtratyly-ponad-10-tys-okupantiv-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за тиждень втратили близько 10 тис. 490 осіб.

Про це сьогодні, у неділю 19 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втратив 1 тис. 836 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема:

55 танків;

123 бойові броньовані машини;

216 артилерійських систем;

дві одиниці РСЗВ;

чотири установки ППО;

803 одиниці автотехніки;

шість одиниць спецтехніки;