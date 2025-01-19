ЗСУ знищили за добу майже 1 тис. 600 солдатів й безліч техніки рф

ЗСУ знищили за добу майже 1 тис. 600 солдатів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n203265-zsu-znyschyly-za-dobu-mayje-1-tys-600-soldativ-y-bezlich-tehniky-rf.html

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Військові втрати росії у війні з Україною перевищили вже 818 тис. солдатів та офіцерів.

У суботу, 18 січня, на фронті були знищені 1 тис. 580 ворожих військових. Також українські Сили оборони спалили вісім танків, 18 броньовиків, 15 артилерійських систем, 76 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Про це 19 січня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2025 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 818 тис. 740 (+1 тис. 580) осіб,

танків — 9 тис. 811 (+8) од,

бойових броньованих машин — 20 тис. 412 (+18) од,

артилерійських систем — 22 тис. 55 (+15) од,

РСЗВ — 1 тис. 262 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис. 46 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 тис. 615 (+36),

крилаті ракети — 3 тис. 51 (+2),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 34 тис. 401 (+76) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 700 (+1).

Нагадаємо, на Сумському напрямку бійці об'єднаної штурмової бригади «Сталевий Кордон» завдали потужного удару по колоні окупантів. У ході бою були повністю знищені БМП й квадроцикл, а щонайменше четверо загарбників — ліквідовані.