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Ликвидация российских захватчиков, скриншот видео
«Вампир» ликвидировал двух рашистов на Сумском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203282-vampir-likvidiroval-dvuh-rashistov-na-sumskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Сумському напрямку безпілотник Vampire бригади «Сталевий кордон» знищив двох російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 19 січня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
На Сумському напрямку аеророзвідники бригади «Сталевий Кордон» продовжують полювання на орків за допомогою БпЛА «Вампір». За добу бійці ліквідували щонайменше 2-х орків та уразили їх укриття. Безпілотник майстерно відпрацював та повернувся неушкодженим, — вказано в описі відео.
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