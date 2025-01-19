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Ракурс
Ликвидация российских захватчиков, скриншот видео

«Вампир» ликвидировал двух рашистов на Сумском направлении (ВИДЕО)

19 янв 2025, 18:04
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На Сумському напрямку безпілотник Vampire бригади «Сталевий кордон» знищив двох російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 19 січня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

На Сумському напрямку аеророзвідники бригади «Сталевий Кордон» продовжують полювання на орків за допомогою БпЛА «Вампір». За добу бійці ліквідували щонайменше 2-х орків та уразили їх укриття. Безпілотник майстерно відпрацював та повернувся неушкодженим, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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