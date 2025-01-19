Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ліквідація російських загарбників, скріншот відео

«Вампір» ліквідував двох рашистів на Сумському напрямку (ВІДЕО)

19 січ 2025, 18:04
999

На Сумському напрямку безпілотник Vampire бригади «Сталевий кордон» знищив двох російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 19 січня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

На Сумському напрямку аеророзвідники бригади «Сталевий Кордон» продовжують полювання на орків за допомогою БпЛА «Вампір». За добу бійці ліквідували щонайменше 2-х орків та уразили їх укриття. Безпілотник майстерно відпрацював та повернувся неушкодженим, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів