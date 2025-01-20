Россияне 90 раз штурмовали Покровск и стягивают на направление дополнительные силы

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Упродовж доби 19 січня на Покровському напрямку наші захисники зупинили 89 штурмових дій російського агресора.

ЗС рф атакували у бік населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Росіяни стягують додаткові сили для посилення наступальних операцій на Покровськ.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики стверджують, що російське командування зібрало ударне угруповання у складі підрозділів 2-ї та 41-ї загальновійськових армій на південь від Покровська з метою активізації наступальних операцій на південь і південний захід від міста.

Військове командування агресорів нібито так визначає зону відповідальності росіян: підрозділи 2-ї ЗВА на південь і південний захід від Покровська, а підрозділи 41-ї ЗВА на схід від Покровська.

У Генштабі повідомили, що з 12 до 19 січня на Покровському напрямку провів 491 атаку позицій наших військ.