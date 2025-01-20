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Ракурс
Трамп вернулся — в Вашингтоне проводят инаугурацию президента США

Трамп вернулся — в Вашингтоне проводят инаугурацию президента США (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 янв 2025, 18:00
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У Вашингтоні 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа.

«Ракурс» пропонує до перегляду трансляцію цієї політичної події, яку ведуть провідні світові медіа.

Церемонія у Вашингтоні розпочнеться о 10.30 ранку (о 17.30 за Києвом), коли кортеж обраного президента Дональда Трампа прибуде на урочистості до Капітолія.

Інавгурація — це вивірений десятиліттями процес із численними деталями. Вже ледь не похвилинно відомо графік церемонії, є список гостей і тих, хто відхилив запрошення, перелік музикантів, які розважатимуть публіку, і треків, які вони виконуватимуть.

Правління Трампа з самого початку може принести серйозні зміни для України у війні з росією. Команда нового президента США налаштована на якнайшвидше перемирʼя, однак не коштом істотних поступок від Києва — оскільки це вдарить і по іміджу Вашингтону як найбільшого союзника України.

На інавгурацію Трампа, підтвердили свою присутність:

  • Хав'єр Мілей (лідер Аргентини);

  • Тіно Хрупалла (Німеччина, партія AfD);

  • Найджел Фарадж, Велика Британія;

  • Ілон Маск;

  • Марк Цукерберг;

  • Джефф Безос;

  • Шоу Цзи Чу (гендиректор TikTok);

  • Сундар Пічаї (гендиректор Google);

  • Сем Альтман (гендиректор OpenAI);

  • Крістофер Маччіо (виконає гімн).

Можлива присутність/запрошені, але не підтверджено:

  • Найіб Букеле (Сальвадор)

  • Джорджія Мелоні (Італія)

  • Саломе Зурабішвілі (Грузія)

  • Жаїр Болсонару (за умови повернення паспорта)

  • Очільники МЗС Індії та Японії

Точно не буде присутній:

  • Віктор Орбан (буде в Будапешті)

Згаданий, але без офіційного запрошення:

  • Володимир Зеленський

Також традиційно будуть присутні:

  • Судді Верховного суду

  • Члени Конгресу (крім тих, хто бойкотує)

  • Високопоставлені військові

  • Нагороджені медаллю Пошани

  • Члени родини Трампа.

Источник: Ракурс


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