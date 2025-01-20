Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп під час інавгураційного параду у Вашингтоні, 20 січня 2017 року

https://racurs.ua/ua/n203300-tramp-povernuvsya-u-vashyngtoni-provodyat-inavguraciu-prezydenta-ssha-translyaciya.html

Ракурс

У Вашингтоні 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа.

«Ракурс» пропонує до перегляду трансляцію цієї політичної події, яку ведуть провідні світові медіа.

Церемонія у Вашингтоні розпочнеться о 10.30 ранку (о 17.30 за Києвом), коли кортеж обраного президента Дональда Трампа прибуде на урочистості до Капітолія.

Інавгурація — це вивірений десятиліттями процес із численними деталями. Вже ледь не похвилинно відомо графік церемонії, є список гостей і тих, хто відхилив запрошення, перелік музикантів, які розважатимуть публіку, і треків, які вони виконуватимуть.

Правління Трампа з самого початку може принести серйозні зміни для України у війні з росією. Команда нового президента США налаштована на якнайшвидше перемирʼя, однак не коштом істотних поступок від Києва — оскільки це вдарить і по іміджу Вашингтону як найбільшого союзника України.

На інавгурацію Трампа, підтвердили свою присутність:

Хав'єр Мілей (лідер Аргентини);

Тіно Хрупалла (Німеччина, партія AfD);

Найджел Фарадж, Велика Британія;

Ілон Маск;

Марк Цукерберг;

Джефф Безос;

Шоу Цзи Чу (гендиректор TikTok);

Сундар Пічаї (гендиректор Google);

Сем Альтман (гендиректор OpenAI);

Крістофер Маччіо (виконає гімн).

Можлива присутність/запрошені, але не підтверджено:

Найіб Букеле (Сальвадор)

Джорджія Мелоні (Італія)

Саломе Зурабішвілі (Грузія)

Жаїр Болсонару (за умови повернення паспорта)

Очільники МЗС Індії та Японії

Точно не буде присутній:

Віктор Орбан (буде в Будапешті)

Згаданий, але без офіційного запрошення:

Володимир Зеленський

Також традиційно будуть присутні: