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Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп під час інавгураційного параду у Вашингтоні, 20 січня 2017 року
Трамп повернувся — у Вашингтоні проводять інавгурацію президента США (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n203300-tramp-povernuvsya-u-vashyngtoni-provodyat-inavguraciu-prezydenta-ssha-translyaciya.htmlРакурс
У Вашингтоні 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа.
«Ракурс» пропонує до перегляду трансляцію цієї політичної події, яку ведуть провідні світові медіа.
Церемонія у Вашингтоні розпочнеться о 10.30 ранку (о 17.30 за Києвом), коли кортеж обраного президента Дональда Трампа прибуде на урочистості до Капітолія.
Інавгурація — це вивірений десятиліттями процес із численними деталями. Вже ледь не похвилинно відомо графік церемонії, є список гостей і тих, хто відхилив запрошення, перелік музикантів, які розважатимуть публіку, і треків, які вони виконуватимуть.
Правління Трампа з самого початку може принести серйозні зміни для України у війні з росією. Команда нового президента США налаштована на якнайшвидше перемирʼя, однак не коштом істотних поступок від Києва — оскільки це вдарить і по іміджу Вашингтону як найбільшого союзника України.
На інавгурацію Трампа, підтвердили свою присутність:
Хав'єр Мілей (лідер Аргентини);
Тіно Хрупалла (Німеччина, партія AfD);
Найджел Фарадж, Велика Британія;
Ілон Маск;
Марк Цукерберг;
Джефф Безос;
Шоу Цзи Чу (гендиректор TikTok);
Сундар Пічаї (гендиректор Google);
Сем Альтман (гендиректор OpenAI);
Крістофер Маччіо (виконає гімн).
Можлива присутність/запрошені, але не підтверджено:
Найіб Букеле (Сальвадор)
Джорджія Мелоні (Італія)
Саломе Зурабішвілі (Грузія)
Жаїр Болсонару (за умови повернення паспорта)
Очільники МЗС Індії та Японії
Точно не буде присутній:
Віктор Орбан (буде в Будапешті)
Згаданий, але без офіційного запрошення:
Володимир Зеленський
Також традиційно будуть присутні:
Судді Верховного суду
Члени Конгресу (крім тих, хто бойкотує)
Високопоставлені військові
Нагороджені медаллю Пошани
Члени родини Трампа.