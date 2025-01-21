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Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 600 человек, фото: Delfi

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 600 человек (ИНФОГРАФИКА)

21 янв 2025, 10:14
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 822 тис. 30 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 600 осіб. Про це сьогодні, 21 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 833 танки;
  • 20 тис. 477 бойових броньованих машин;
  • 22 тис. 134 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 262 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 50 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 22 тис. 898 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 51 крилату ракету;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 34 тис. 682 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 710 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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