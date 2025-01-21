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Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 600 человек, фото: Delfi
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 600 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n203333-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-600-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 822 тис. 30 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 600 осіб. Про це сьогодні, 21 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 833 танки;
- 20 тис. 477 бойових броньованих машин;
- 22 тис. 134 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 262 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 50 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 22 тис. 898 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 51 крилату ракету;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 34 тис. 682 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 710 одиниць спеціальної техніки.
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