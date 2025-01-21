Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 600 осіб, фото: Delfi

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 822 тис. 30 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 600 осіб. Про це сьогодні, 21 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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