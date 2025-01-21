Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 600 осіб, фото: Delfi

Російська армія за добу втратила 1 тис. 600 осіб (ІНФОГРАФІКА)

21 січ 2025, 10:14
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 822 тис. 30 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 600 осіб. Про це сьогодні, 21 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 833 танки;
  • 20 тис. 477 бойових броньованих машин;
  • 22 тис. 134 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 262 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 50 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 22 тис. 898 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 51 крилату ракету;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 34 тис. 682 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 710 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів