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Локомотив армії рф спалили у Санкт-Петербурзі. Скріншот з відео
Локомотив армії рф спалили у Санкт-Петербурзі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203313-lokomotyv-armiyi-rf-spalyly-u-sankt-peterburzi-video.htmlРакурс
Українська воєнна розвідка здійснила чергову диверсію на російській території.
У Санкт-Петербурзі 18 січня було знищено локомотив 3M62У, який забезпечував логістику російської окупаційної армії. Про це Головне управляння розвідки Міністерства оборони України 20 січня повідомило у Facebook.
Зазначається, що залізничну техніку підпалили у трамвайному депо «Руч'ї». Вогонь знищив усю систему управління.
Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає, — поінформували в ГУР.
Нагадаємо, у ході повномасштабної війни росії проти України на території країни-агресора регулярно відбуваються диверсії на військових об'єктах та інфраструктурі. Зокрема, у грудні минулого року рух опору в російському Новосибірську спалив російські паливозаправники на території однієї з військових частин армії рф.