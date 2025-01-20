Локомотив армії рф спалили у Санкт-Петербурзі. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n203313-lokomotyv-armiyi-rf-spalyly-u-sankt-peterburzi-video.html

Ракурс

Українська воєнна розвідка здійснила чергову диверсію на російській території.

У Санкт-Петербурзі 18 січня було знищено локомотив 3M62У, який забезпечував логістику російської окупаційної армії. Про це Головне управляння розвідки Міністерства оборони України 20 січня повідомило у Facebook.

Зазначається, що залізничну техніку підпалили у трамвайному депо «Руч'ї». Вогонь знищив усю систему управління.

Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає, — поінформували в ГУР.

Нагадаємо, у ході повномасштабної війни росії проти України на території країни-агресора регулярно відбуваються диверсії на військових об'єктах та інфраструктурі. Зокрема, у грудні минулого року рух опору в російському Новосибірську спалив російські паливозаправники на території однієї з військових частин армії рф.