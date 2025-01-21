Украина за три года войны потеряла 700 тыс. солдат — Трампhttps://racurs.ua/n203339-ukraina-za-tri-goda-voyny-poteryala-700-tys-soldat-tramp.htmlРакурс
Дональд Трамп, президент США, у розмові із журналістами в Овальному кабінеті в перший день свого нового терміну заявив, що Україна за час повномасштабної війни втратила 700 ти. солдатів, в той час як росія — майже мільйон.
Про це повідомляє видання Politico.
Трамп наголосив, що російський диктатор володимир путін не може бути задоволений повільним прогресом своєї війни проти України.
Він вибивається з сил. Більшість людей думали, що це триватиме близько тижня, а тепер це триває вже три роки. Це не виставляє його в хорошому світлі, — зазначив Трамп.
У нас є цифри, що майже мільйон російських солдатів було вбито. Близько 700 тис. українських солдатів загинули. росія більша, вони втратили більше солдатів, але це не спосіб керувати країною, — додав він.
Варто додати, що 8 грудня 2024 року Трамп у повідомленні в його соцмережі Truth Social заявляв, що Україна «втратила у війні 400 000 солдатів і ще більше цивільних», в той час як втрати рф він оцінював у 600 тис. загиблими й пораненими.
Джерело: Politico