Дональд Трамп, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive - GetArchive

https://racurs.ua/ua/n203339-ukrayina-za-try-roky-viyny-vtratyla-700-tys-soldativ-tramp.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, у розмові із журналістами в Овальному кабінеті в перший день свого нового терміну заявив, що Україна за час повномасштабної війни втратила 700 ти. солдатів, в той час як росія — майже мільйон.

Про це повідомляє видання Politico.

Трамп наголосив, що російський диктатор володимир путін не може бути задоволений повільним прогресом своєї війни проти України.

Він вибивається з сил. Більшість людей думали, що це триватиме близько тижня, а тепер це триває вже три роки. Це не виставляє його в хорошому світлі, — зазначив Трамп.

У нас є цифри, що майже мільйон російських солдатів було вбито. Близько 700 тис. українських солдатів загинули. росія більша, вони втратили більше солдатів, але це не спосіб керувати країною, — додав він.

Варто додати, що 8 грудня 2024 року Трамп у повідомленні в його соцмережі Truth Social заявляв, що Україна «втратила у війні 400 000 солдатів і ще більше цивільних», в той час як втрати рф він оцінював у 600 тис. загиблими й пораненими.

Джерело: Politico