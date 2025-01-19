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Ракурс
Олександр Сирський, скріншот відео

росія у 2024 році втратила більше військ, ніж за два попередні роки — Сирський

19 січ 2025, 21:30
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Російські загарбники у 2024 році втратили військ більше, ніж за два попередні роки.

Про це в інтерв’ю «ТСН Тиждень» заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський зазначив, що, за підрахунками, у 2024 році загальні втрати ворога склали понад 434 тис. особового складу, з них приблизно 150 тис. — загиблими.

Такі шалені втрати свідчать, що ворог поставив все на війну проти України.

Ворог намагається захопити нашу територію, знищити нашу державу, попри всі заяви про обмежені якійсь там цілі. Я розумію, що цілі — втрата нашої державності, — наголосив Сирський.

Також він зазначив, що робота російської артилерії в останні місяці значно зменшилася. За його словами, на це вплинули удари Сил оборони по стратегічних та військових об'єктах у рф.

Уже кілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів у російській армії зменшилися фактично вдвічі. Яскравий приклад. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тис. на добу, то зараз це значно менше, — наголосив Сирський.

Джерело: Ракурс


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