Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Беспилотный авиакомплекс Poseidon. Фото: МОУ

Минобороны допустило к использованию в ВСУ беспилотный авиакомплекс Poseidon

22 янв 2025, 13:21
999

Авіапарк безпілотників України поповнився новим вітчизняним БпЛА.

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс Poseidon та дозволило його використовувати в підрозділах Сил оборони. Про це 22 січня прес-служба оборонного відомства повідомила у Telegram.

В МОУ зазначили, що ці літальні апарати мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Унікальність «Посейдона» в тому, що він може виконувати завдання при температурі від 20 градусів морозу до 45 градусів тепла й під час сильного вітру. А заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Заступник міністр оборони Дмитро Кліменков розповів, що робоча висота цих БпЛА перебуває поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів російської протиповітряної оборони.

Безпілотний авіакомплекс Poseidon. Фото: МОУ

Нагадаємо, у листопаді минулого року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах український бронетранспортер Oncilla-Shturm. Ця броньована машина призначена для виконання широкого спектру бойових завдань.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров