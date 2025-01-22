Беспилотный авиакомплекс Poseidon. Фото: МОУ

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Авіапарк безпілотників України поповнився новим вітчизняним БпЛА.

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс Poseidon та дозволило його використовувати в підрозділах Сил оборони. Про це 22 січня прес-служба оборонного відомства повідомила у Telegram.

В МОУ зазначили, що ці літальні апарати мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Унікальність «Посейдона» в тому, що він може виконувати завдання при температурі від 20 градусів морозу до 45 градусів тепла й під час сильного вітру. А заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Заступник міністр оборони Дмитро Кліменков розповів, що робоча висота цих БпЛА перебуває поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів російської протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах український бронетранспортер Oncilla-Shturm. Ця броньована машина призначена для виконання широкого спектру бойових завдань.