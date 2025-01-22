Рашисты нанесли пять ударов «шахедами» по Запорожью — вспыхнул пожар

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Россияне атаковали «шахедами» областной центр Запорожской области, фото: «Википедия»
Рашисты нанесли пять ударов «шахедами» по Запорожью — вспыхнул пожарhttps://racurs.ua/n203392-rashisty-nanesli-pyat-udarov-shahedami-po-zaporoju-vspyhnul-pojar.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 січня, ввечері атакували ударними безпілотниками типу «Шахед» обласний центр Запорізької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог наніс попередньо 5 ударів шахедами по місту. На ліквідацію направлені всі екстрені служби, — зазначив він.
Також Федоров повідомив, що внаслідок атаки росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа. За попередньою інформацією, без постраждалих.
Повітряна атака триває, місцевих жителів закликають залишатися у безпечних місцях.
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