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Ракурс
Росіяни атакували «шахедами» обласний центр Запорізької області, фото: «Вікіпедія»

Рашисти завдали п’ять ударів «шахедами» по Запоріжжю — спалахнула пожежа

22 січ 2025, 22:52
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Російські загарбники сьогодні, 22 січня, ввечері атакували ударними безпілотниками типу «Шахед» обласний центр Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог наніс попередньо 5 ударів шахедами по місту. На ліквідацію направлені всі екстрені служби, — зазначив він.

Також Федоров повідомив, що внаслідок атаки росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Повітряна атака триває, місцевих жителів закликають залишатися у безпечних місцях.

Джерело: Ракурс


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