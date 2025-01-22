Рашисти завдали п’ять ударів «шахедами» по Запоріжжю — спалахнула пожежа

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Росіяни атакували «шахедами» обласний центр Запорізької області, фото: «Вікіпедія»
Рашисти завдали п’ять ударів «шахедами» по Запоріжжю — спалахнула пожежаhttps://racurs.ua/ua/n203392-rashysty-zavdaly-p-yat-udariv-shahedamy-po-zaporijju-spalahnula-pojeja.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 січня, ввечері атакували ударними безпілотниками типу «Шахед» обласний центр Запорізької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог наніс попередньо 5 ударів шахедами по місту. На ліквідацію направлені всі екстрені служби, — зазначив він.
Також Федоров повідомив, що внаслідок атаки росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа. За попередньою інформацією, без постраждалих.
Повітряна атака триває, місцевих жителів закликають залишатися у безпечних місцях.