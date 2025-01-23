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Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

Запорожье атаковали ракетами и «шахедами» — один погибший и 24 пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

23 янв 2025, 08:26
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 січня, двічі атакували Запоріжжя — «шахедами» та балістичними ракетами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 8.00 відомо, що:

  • удар «шахедів» знищив один із енергетичних об'єктів. Без електрики залишилися мешканці та об'єкти критичної інфраструктури — котельні, заклади охорони здоров’я та соцзахисту.
  • загинув 47-річний чоловік;
  • 24 людини постраждали, серед них двомісячний хлопчик;
  • серед постраждалих — рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб'єкт;
  • наразі без світла залишаються понад 20 тис. абонентів, ще 17 тис. — без теплопостачання.

На місцях влучань працюють всі служби, до ліквідації наслідків долучилися і благодійники. Розгорнуті пункти незламності, — розповів Федоров.

Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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