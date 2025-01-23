Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n203393-zaporoje-atakovali-raketami-i-shahedami-odin-pogibshiy-i-24-postradavshih-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 січня, двічі атакували Запоріжжя — «шахедами» та балістичними ракетами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 8.00 відомо, що:

удар «шахедів» знищив один із енергетичних об'єктів. Без електрики залишилися мешканці та об'єкти критичної інфраструктури — котельні, заклади охорони здоров’я та соцзахисту.

загинув 47-річний чоловік;

24 людини постраждали, серед них двомісячний хлопчик;

серед постраждалих — рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб'єкт;

наразі без світла залишаються понад 20 тис. абонентів, ще 17 тис. — без теплопостачання.