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Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА
Запорожье атаковали ракетами и «шахедами» — один погибший и 24 пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n203393-zaporoje-atakovali-raketami-i-shahedami-odin-pogibshiy-i-24-postradavshih-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 січня, двічі атакували Запоріжжя — «шахедами» та балістичними ракетами.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Станом на 8.00 відомо, що:
- удар «шахедів» знищив один із енергетичних об'єктів. Без електрики залишилися мешканці та об'єкти критичної інфраструктури — котельні, заклади охорони здоров’я та соцзахисту.
- загинув 47-річний чоловік;
- 24 людини постраждали, серед них двомісячний хлопчик;
- серед постраждалих — рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб'єкт;
- наразі без світла залишаються понад 20 тис. абонентів, ще 17 тис. — без теплопостачання.
На місцях влучань працюють всі служби, до ліквідації наслідків долучилися і благодійники. Розгорнуті пункти незламності, — розповів Федоров.
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