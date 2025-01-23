Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n203396-vsu-unichtojili-rashistov-zapuskavshih-bpla-orlan-10-video.html

Ракурс

На Східному напрямку аеророзвідка українських артилеристів виявила та здійснила ураження місця розгортання і запуску, а також екіпаж БПЛА «Орлан-10» противника.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського.