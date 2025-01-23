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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

ВСУ уничтожили рашистов, запускавших БПЛА «Орлан-10» (ВИДЕО)

23 янв 2025, 09:55
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На Східному напрямку аеророзвідка українських артилеристів виявила та здійснила ураження місця розгортання і запуску, а також екіпаж БПЛА «Орлан-10» противника.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського.

Ураження навчених пілотів противника — надзвичайно складна і важлива задача, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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