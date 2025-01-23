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Знищення російських загарбників, скріншот відео
ЗСУ знищили рашистів, які запускали БПЛА «Орлан-10» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203396-zsu-znyschyly-rashystiv-yaki-zapuskaly-bpla-orlan-10-video.htmlРакурс
На Східному напрямку аеророзвідка українських артилеристів виявила та здійснила ураження місця розгортання і запуску, а також екіпаж БПЛА «Орлан-10» противника.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського.
Ураження навчених пілотів противника — надзвичайно складна і важлива задача, — наголошується в описі відео.