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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ знищили рашистів, які запускали БПЛА «Орлан-10» (ВІДЕО)

23 січ 2025, 09:55
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На Східному напрямку аеророзвідка українських артилеристів виявила та здійснила ураження місця розгортання і запуску, а також екіпаж БПЛА «Орлан-10» противника.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського.

Ураження навчених пілотів противника — надзвичайно складна і важлива задача, — наголошується в описі відео.

Джерело: Ракурс


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