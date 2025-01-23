Рашисты расстреляли шестерых пленных украинцев — Лубинецhttps://racurs.ua/n203401-rashisty-rasstrelyali-shesteryh-plennyh-ukraincev-lubinec.htmlРакурс
У мережі шириться чергове відео про ймовірний цинічний розстріл російськими військовими беззбройних українських військовополонених.
Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубнець.
На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин — розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома, — зазначив Лубінець.
Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм «лежати та закрити рот», а «оператор» злочину озвучує «Один — мій», а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених, — додав він.
Лубінець наголошує, що російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими й цим випадком вчергове демонструє свою злочинність.
Вчергове надсилаю інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ. Цей факт повинен бути зафіксований! — наголосив омбудсмен. — Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність. На це не можна закривати очі! Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм!