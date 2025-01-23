Стався ще один випадок розстрілу рашистами полонених українців, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n203401-rashysty-rozstrilyaly-shistoh-polonenyh-ukrayinciv-lubinec.html

Ракурс

У мережі шириться чергове відео про ймовірний цинічний розстріл російськими військовими беззбройних українських військовополонених.

Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубнець.

На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин — розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома, — зазначив Лубінець.

Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм «лежати та закрити рот», а «оператор» злочину озвучує «Один — мій», а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених, — додав він.

Лубінець наголошує, що російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими й цим випадком вчергове демонструє свою злочинність.