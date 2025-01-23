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Ракурс
Новые систему оповещения о воздушной угрозе вводят в Житомирской области, фото: «Свідок.info»

Новую систему объявления воздушной тревоги тестируют на Житомирщине

23 янв 2025, 13:52
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На Житомирщині сьогодні, 13 січня, в межах пілотного проекту розпочинає роботу нова система оповіщення населення про загрозу з повітря.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Основна відмінність від звичного режиму роботи — можливість оголошення повітряної тривоги окремо по районах, коли, за даними Повітряних сил, потенційна загроза на моменті не стосується всієї території області, — зазначив він. — Це дозволить іншим районам продовжувати роботу та навчання.

Нагадаємо, 10 січня на Черкащині було запроваджено пілотний проект щодо нового алгоритму оповіщення про повітряні тривоги.

Источник: Ракурс


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